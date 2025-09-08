Tenniksen maailmanlistan ykkönen vaihtoon – Donald Trumpille tylyä kohtelua

Espanjalainen kaatoi finaalissa Italian Jannik Sinnerin erin 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.

Espanjan Carlos Alcaraz on voittanut Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen miesten kaksinpelimestaruuden. Alcaraz kaatoi finaalikoitoksessa Italian Jannik Sinnerin erin 6–2, 3–6, 6–1, 6–4.

– Yritin parhaani tänään. En voinut tehdä enempää, Sinner sanoi tappionsa jälkeen.

Alcaraz on voittanut kaksikon kahdeksasta edellisestä kohtaamisesta nyt seitsemän.

– Näen sinua enemmän kuin perhettäni, Alcaraz vitsaili Sinnerille.

Kyseessä on 22-vuotiaan Alcarazin kuudes grand slam -kaksinpelimestaruus ja toinen Yhdysvaltain avoimissa.

Miesten maailmanlistan kakkossijalta otteluun lähtenyt Alcaraz nappaa voittonsa myötä Sinneriltä listan kärkisijan. Alcaraz on viimeksi ollut maailmanlistan kärjessä vuoden 2023 syyskuussa.

Kohtaaminen Sinnerin, 24, kanssa oli Alcarazille turnauksen ainoa ottelu, jota hän ei onnistunut voittamaan suoraan kolmessa erässä.

Alcaraz: Tavoitteena turnausvoitto Australiassa

Sunnuntaisen finaalin jälkeen Alcaraz sanoi, että turnausvoitto ensi vuoden Australian avoimissa on hänen ensisijainen tavoitteensa.

– Totta kai aion yrittää sitä ensi vuonna, mutta jos se ei tapahdu ensi vuonna, niin toivottavasti kahden, kolmen tai neljän vuoden kuluttua, Alcaraz sanoi.

Espanjalainen on pelannut turnauksessa neljästi, muttei ole kertaakaan yltänyt puolivälieriä pidemmälle.

Jos hän voittaisi Melbournessa ensi tammikuussa, hänestä tulisi nuorin miespelaaja, joka on voittanut kaikki neljä grand slam -turnausta. Nykyisellään kyseinen kunnia on Alcarazin maanmiehellä Rafael Nadalilla, joka saavutti merkkipaalun vuonna 2010 ollessaan 24-vuotias.

Alcaraz iloitsi siitä, että sai lunastettua jälleen maailmanlistan ykkössijan. Paluu listakärkeen oli yksi hänen päätavoitteistaan.

– Sen saavuttaminen samana päivänä, kun saa taas yhden grand slamin, tuntuu vieläkin paremmalta, hän lisäsi.

Sinner sanoo tekevänsä muutoksia

Sinner puolestaan arvioi ottelun jälkeen, että hänen on korjattava helposti ennustettavaa pelityyliään. Hän kuvailee Alcarazin muuttaneen peliään ottelun tiimellyksessä.

– Nyt se on minusta kiinni, haluanko tehdä muutoksia vai en -- aiomme ehdottomasti tehdä töitä sen eteen, Sinner sanoi.

– Yritän valmistautua paremmin seuraavaan otteluun, jonka pelaan häntä vastaan, italialainen kommentoi espanjalaisvastustajaansa.

Sinner sanoi olevansa valmis uhraamaan tuloksia lyhyellä aikavälillä, kun hän yrittää kehittää monipuolisempaa pelityyliä. Hän ennakoi voivansa jopa hävitä joitakin pelejä.

– Mutta yritän tehdä joitakin muutoksia, yritän olla hieman arvaamattomampi pelaaja. Mielestäni minun on tehtävä niin tullakseni paremmaksi tennispelaajaksi.

Sinnerin mukaan yksi hänen prioriteettinsa on muutokset syöttöpelissä. Hän arvioi, että pienillä muutoksilla voi olla suuri vaikutus.

Mestaruuden puolustaminen epäonnistui

Tämän kauden neljän grand slam -turnauksen kaksinpelimestaruudet puoliksi laittanut kaksikko kohtasi jo kolmannessa peräkkäisessä grand slam -finaalissa. Ranskan avoimissa voiton vei Alcaraz, Wimbledonissa Sinner. He voittivat kaksi grand slamia mieheen myös viime vuonna.

Sinner oli New Yorkissa puolustamassa kaksinpelimestaruuttaan, mutta reilusti toistakymmentä vuotta kestänyt kirous ei antanut tälläkään erää periksi. Miespelaajista US Openin kaksinpelimestaruuttaan on onnistuneesti puolustanut viimeksi Roger Federer vuonna 2008, kun hän voitti turnauksen viidettä kertaa peräjälkeen.

Kyseessä on pisin ajanjakso major-aikakaudella, kun yksittäisen grand slam -turnauksen voittaa joka vuosi eri pelaaja.

Tyhjin käsin Sinner ei turnauksesta kuitenkaan lähtenyt, sillä välierävoittonsa myötä hänestä tuli neljäs miespelaaja, joka on yltänyt samana vuonna jokaisen neljän grand slam -turnauksen finaaliin. Aiemmin vastaavassa ovat onnistuneet Rod Laver, Roger Federer ja Novak Djokovic.

Trump sai jäisen vastaanoton

Maailman kärkikaksikon kohtaaminen sai lisähuomiota, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti tulevansa paikalle.

Viimeksi istuva presidentti oli nähty grand slam -turnauksessa New Yorkissa vuonna 2000, kun Bill Clinton saapui seuraamaan naisten loppuottelua.

Trumpin vuoksi turvatoimia jouduttiin kiristämään entisestään. Finaalin alkua päädyttiin tästä syystä lykkäämään 30 minuutilla, jotta tennisfaneilla olisi enemmän aikaa päästä Arthur Ashe -stadionille.

Tästä huolimatta 23 000 katsojaa vetävälle stadionille oli ehditty saada vasta kolme neljäsosaa katsojista, kun Alcaraz mursi Sinnerin syöttövuoron ottelun avauserässä.

Trump saapui stadionille ennen Yhdysvaltain kansallislaulua. Hän heilutti väkijoukolle, joka otti hänet vastaan niin buuausten kuin hurraustenkin saattelemana. Jäisemmän reaktion Trump sen sijaan sai, kun hän myöhemmin vilahti kesken ottelun stadionin näytöllä.

Trumpin lisäksi katsomossa oli mittava määrä myös muita silmäätekeviä, muun muassa rock-muusikko Bruce Springsteen, muoti-ikoni Tommy Hilfiger, näyttelijälegenda Michael Douglas ja koripallotähti Stephen Curry.