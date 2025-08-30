Toimittajan kysymys sai Iga Swiatekin täysin hämilleen – "Mitä täällä tapahtuu?"

Tenniksen supertähti Iga Swiatek hämmentyi toimittajan kysymyksestä. Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.
Tenniksen naisten maailmanlistalla toisella sijalla oleva Puolan Iga Swiatek sai Yhdysvaltain avoimien lehdistötilaisuudessa toimittajalta erikoisen kysymyksen, joka sai supertähden täysin hämilleen.

Swiatek oli voittanut toisen kierroksen ottelussa Hollannin Suzan Lamensin, minkä jälkeen lehdistötilaisuudessa toimittaja oli kysynyt puolalalaiselta, että oliko tämä ajatellut pitää helmiä hiuksissaan ottelun aikana.

– Mikä on tämä kysymys? Ei. Mitä täällä tapahtuu? Swiatek vastasi hämmentyneenä.

Swiatek oli tyrmistynyt kysymyksestä ja näytti hämmentyneeltä, kun toimittaja nousi ylös ja poistui huoneesta. 

Puolalaisesta tuli voittonsa myötä ainoa nainen, joka on edennyt kolmannelle kierrokselle jokaisessa 2020-luvun grand slam -turnauksessa. Swiatek on voittanut urallaan kuusi grand slam -titteliä.

Swiatek kohtaa kolmannen kierroksen ottelussaan venäläisen Anna Kalinskajan, joka on maailmanlistalla sijalla 29.

Katso alta Swiatekin reaktio.

