Venäläinen teinitähti avautuu järkyttävästä kokemuksestaan – "Katkaisen kätesi"

Pelaajien turvallisuus on puhuttanut Dubain WTA-turnauksessa. Venäläistähti Mirra Andrejeva kertoi omasta järkyttävästä kokemuksestaan.

Pelaajien turvallisuus nousi puheenaiheeksi Dubain turnauksessa sen jälkeen, kun Ison-Britannian Emma Raducanu joutui pakkomielteisesti häntä kohtaan käyttäytyneen miehen vainoamaksi. Mies lähestyi Raducanua ensin maanantaina tämän hotellilla ja istui katsomossa tämän tiistain ottelussa Karolina Muchovaa vastaan.

Ottelu keskeytyi Raducanun mentyä itkuisena kertomaan tilanteesta ottelun tuomarille. Lopulta mies poistettiin katsomosta, ja ottelu pääsi jatkumaan.

Lue myös: Tennistähti joutui pakkomielteisen miesfanin kohteeksi

17-vuotias Mirra Andrejeva kertoi Raducanun häirintätapaukseen liittyen omista kokemuksistaan. Erityisesti sosiaalisen median kautta tulevat vihaviestit ovat pelaajien piinana.

– Luulen, että kaikki pelaajat saavat läjän vihamielisiä viestejä jokaisen häviöottelun jälkeen, Andrejeva sanoi Tennis Infinity -sivuston mukaan.

Omalta kohdaltaan Andrejevalle on jäänyt mieleen erityisesti yksi äärimmäisyyksiin mennyt viesti, jonka hän sai ollessaan vain 14-vuotias.

– Pelasin ensimmäisiä ITF-turnauksiani. Tappio-ottelun jälkeen sain viestin, jossa luki: "Ole tarkkana, koska löydän sinut ja katkaisen kätesi", Andrejeva kertoi.

– Muistan sen yhä tänäkin päivänä.

Ranskassa asuva ja harjoitteleva Andrejeva on tehnyt nousua tennismaailman huipulle ja on 17-vuotiaana jo WTA-rankingissa sijalla 14. Dubain turnauksessa Andrejeva on tehnyt vahvaa jälkeä. Hän eteni turnauksen välieriin kaatamalla torstaina Puolan Iga Swiatekin 6–3, 6–3.