Tähtipelaaja joutui poikkeuksellisen varkauden uhriksi

Varas vei tennistähden palkintopokaalin.
Sorana Cirstean taival tenniksen Yhdysvaltain avoimissa katkesi jo toisella kierroksella New Yorkissa, kun Karolina Muchova oli parempi kolmessa erässä. Tappion lisäksi Cirstealle on tuonut harmia poikkeuksellinen varkaustapaus.
Cirstea, 35, pääsi juhlimaan pitkästä aikaa turnausvoittoa reilu viikko sitten Clevelandin turnauksessa, kun hän kaatoi loppuottelussa Yhdysvaltojen Ann Lin. Turnausvoitto oli Cirstealle uran kolmas kaksinpelissä WTA-kiertueella. Kaksi edellistä voittoa olivat vuosilta 2021 ja 2008.
Cirstean matka jatkui Clevelandista New Yorkiin kauden viimeiseen grand slam -turnaukseen. Harmitus oli suuri, kun romanialainen huomasi Clevelandista voittamansa palkintopokaalin kadonneen hotellihuoneestaan.
Cirstea kertoi tilanteesta Instagramissa.
– Sinä joka veit Clevelandin voittopokaalini huoneesta numero 314 The Fifty Sonestasta (hotelli), ole hyvä ja palauta se, Cirstea kirjoitti Instagramin tarinoissaan.
– Sillä ei ole rahallista arvoa, vain tunnearvoa. Arvostaisin suuresti.
Parhaimmillaan kaksinpelirankingissa sijalla 21 ollut Cirstea nousi Clevelandin voittonsa myötä 41 sijaa riville 71.