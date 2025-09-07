Sabalenka vei Yhdysvaltain avoimet – "Vaikeat oppitunnit olivat tämän arvoisia"

Valkovenäläinen tenniksen maailmanlistan ykkönen Aryna Sabalenka päihitti Yhdysvaltain Amanda Anisimovan Yhdysvaltain avointen naisten kaksinpelin loppuottelussa.
Kaksinpelimestaruuttaan puolustanut Sabalenka vei ottelun erin 6–3, 7–6 (7–3). Kyseessä on 27-vuotiaan Sabalenkan uran neljäs kaksinpelin grand slam -mestaruus.
– Kaikki ne vaikeat oppitunnit olivat tämän arvoisia, Sabalenka sanoi voiton jälkeen.
Yhdysvaltain avointen loppuottelu tarjosi valkovenäläiselle uusinnan, sillä hän hävisi Anisimovalle Wimbledonin välierässä aiemmin tänä kesänä. Anisimova oli voittanut kuusi yhdeksästä aiemmasta kohtaamisestaan Sabalenkaa vastaan.
– Luulen, etten taistellut tarpeeksi unelmieni eteen tänään, Anisimova sanoi.
Maailmanlistan yhdeksännellä sijalla olevalle Anisimovalle finaalipaikka grand slameissa oli vasta uran toinen.