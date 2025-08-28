Tunteet kuumenivat US Openissa – "Ensimmäinen kerta, kun näen tällaista"

Tenniksen Yhdysvaltain avoimissa käytiin sanasotaa, kun naisten kaksinpelissä Jelena Ostapenko turhautui Taylor Townsendiin yllätystappion jälkeen.

Townsend voitti ottelun 7–5, 6–1. Latvialainen Ostapenko päästi Townsendin mukaan tunteet valloilleen ottelun jälkeen.

– Hän sanoi minulle, että olen kouluttamaton ja ettei minulla ole käytöstapoja. Lisäksi hän sanoi, että katsotaan mitä tapahtuu, jos pelaamme vastakkain muualla kuin Yhdysvalloissa, yhdysvaltalainen Townsend kertoi ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

Townsend ei ollut jäänyt hiljaa kuuntelemaan.

– Sanoin että anna tulla vaan. En ole sellainen, että perääntyisin tällaisissa tilanteissa, Townsend sanoi.

Ostapenko kertoi turhautuneensa, kun Townsend ei noudattanut tenniksen etikettiä. Ostapenko olisi halunnut anteeksipyynnön tilanteesta, jossa pallo pomppasi Townsendin lyönnistä verkon kautta yhdysvaltalaisen eduksi.

Sen lisäksi Ostapenko ei ollut tyytyväinen Townsendin tapaan aloittaa lämmittely verkolta.

– Tenniksessä on tiettyjä sääntöjä, joita suurin osa pelaajista noudattaa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun näen tällaista tällä tasolla. Vaikka hän pelaa kotimaassaan, se ei tarkoita, että hän voi käyttäytyä miten haluaa, Ostapenko sanoi.

Townsendin mielestä ihmiset ovat liian herkkiä urheilussa, ja pieni sanailu kuuluu lajiin.

– Jos odotat anteeksipyyntöä etkä saa sitä, ja sitten suutut siitä, se on sinun ongelmasi, ei minun, Townsend sanoi.

Jatkoon Townsendin lisäksi etenivät muun muassa Aryna Sabalenka, Jasmine Paolini ja Mirra Andreeva.

Alcaraz vahvana, Rune ulos

Tennistähti Carlos Alcaraz piti iltapuhteen lyhyenä ja eteni kolmannelle kierrokselle vaivoitta miesten kaksinpelissä.

Espanjalainen voitti Italian Mattia Belluccin 6–1, 6–0, 6–3. Ottelu kesti vain 96 minuuttia, eikä Bellucci onnistunut murtamaan Alcarazin syöttöä kertaakaan. Bellucilla ei ollut edes yhtäkään murtopalloa.

– Mitä vähemmän vietän aikaa kentällä, sitä parempi minulle. Pääsen nukkumaan aikaisemmin, Alcaraz totesi.

Alcarazin seuraava vastus on italialainen Luciano Darderi. Viime vuonna toisella kierroksella Yhdysvalloissa yllättäen pudonnut espanjalaistähti voi jatkaa turnausta luottavaisin mielin.

– Pelasin rehellisesti sanottuna loistavasti alusta loppuun, Alcaraz sanoi ottelun jälkeen.

Alcaraz paljasti, että viime vuoden turnaus oli hiipinyt mieleen ennen ottelua.

– Huonoja ajatuksia. Olin hieman hermostunut ja ajattelin, etten halua hävitä toisella kierroksella, kuten viime vuonna.

Tanskalainen 11:nneksi sijoitettu Holger Rune koki yllätystappion saksalaisvastustajaa vastaan. Jan-Lennard Struff voitti kolme tuntia ja 28 minuuttia kestäneen ottelun 7–6 (7–5), 2–6, 6–3, 4–6, 7–5. Struff on maailmanlistalla vasta sijalla 144.