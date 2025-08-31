Harri Heliövaara: Jättipettymys

Harri Heliövaaran ja hänen brittiparinsa Henry Pattenin tie Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa nousi pystyyn jo miesten nelinpelin avauskierroksella.

– Aika harmillinen tappio, ei siitä pääse mihinkään, Heliövaara kommentoi ottelun jälkeen STT:lle.

– Mulla oli viimeiset pari päivää treenikentällä aivan fantastinen formi. Ja tänäänkin vielä. Aamulla käytiin vähän lyömässä palloa, kaikki ihan viimeisen päälle, mutta joskus se ei heijastu sinne matsikentälle, hän jatkoi.

Kolmanneksi sijoitettu kaksikko kärsi tappion Saksan Constantin Frantzenille ja Hollannin Robin Haaselle, jotka veivät voiton erin 6–7 (5–7), 7–6 (11–9), 7–5.

– Oltiin lähellä voittoa, mutta kyllähän se tietysti syö miestä. Toinen grand slam putkeen, missä hävitään niin, että meillä on itsellä kolme ottelupalloa. Vastustajat pelasivat hyvin, eivät antaneet oikeastaan yhtään ilmaisia, eivät tehneet tyhmyyksiä, Heliövaara summaa ottelun kulkua.

– Meillä oli sellainen fiilis, että toisen erän tiebreakissa homma tulee kotiin, ei tullut. Sitten kolmannen erän loppuun yksi luokaton syöttövuoro multa, niin se ratkaisi lopulta ottelun. Välillä on vaikeeta.

"Kolme kisaa vähän penkin alle"

Heliövaaran mukaan Yhdysvaltain kiertue ei yleisestikään mennyt kaksikolla niin kuin piti.

– Kolme kisaa vähän penkin alle peräkkäin. Mutta on tässä vielä kautta jäljellä. Aasian kiertue varmasti ja Euroopassakin pelataan sisällä loppuvuonna ennen noita ATP-finaaleja.

– Kyllä me varmasti tästä kumpikin Henryn kanssa löydetään se paras formi, joka oli selvästi jo harjoituksissa esillä, mutta jäi vain jostain syystä tänään vähän piippuun matseissa.

Tennisliiton mukaan kyseessä oli 36-vuotiaan Heliövaaran uran toinen avauskierroksen tappio grand slam -turnauksessa. Edellisen kerran hän karsiutui avauskierroksella vuonna 2021, tuolloinkin Yhdysvaltain avoimissa.

Tämän kauden grand slam -turnauksista suomalais-brittiläinen pari nappasi nelinpelimestaruuden Australian avoimista sekä puolivälieräpaikat Ranskan avoimista ja Wimbledonista.

Ruusuvuori karsiutui myös nelinpelistä

Miesten nelinpelikentiltä poistui heti avauskierroksen jälkeen myös toinen suomalainen. Emil Ruusuvuoren ensimmäinen grand slam -nelinpeliottelu kahteen vuoteen päättyi tappioon erälukemin 7–5, 5–7, 2–6.

Suomalaisen parina Orlando Luzia ja Albano Olivettiä vastaan pelasi Ranskan Adrian Mannarino, joka on edennyt New Yorkissa kaksinpelissä neljännelle kierrokselle.

Jos Ruusuvuori ja Heliövaara olisivat kumpikin selvittäneet nelinpelin avauskierroksen, olisivat suomalaiset kohdanneet toisensa kakkoskierroksella.

Ruusuvuori pelasi New Yorkissa myös miesten kaksinpelissä. Hän taipui Alexei Popyrinille heti kaksinpelin avauskierroksella, mutta oli tyytyväinen, että pääsi kentälle.

Ruusuvuori, 26, palasi Yhdysvaltain avoimissa turnauskentille yli kolmen kuukauden tauolta. Hän paljasti toukokuun alussa kärsineensä paniikkihäiriöistä.