Näistä syistä korona on riehunut erityisesti vieraskielisten keskuudessa – pelko levinnyt taudin mukana, tieto ei tarpeeksi

Lamghari kertoo MTV Uutiset Liven haastattelussa, että maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat saaneet koronatietoa koulusta, mutta vanhempien ihmisten kohdalla tilanne on ollut mutkikkaampi.

"Ihmiset ovat olleet ihan peloissaan"

Epidemian alkuvaiheessa Lamghari kertoo huomanneensa jopa vähättelevää suhtautumista koronaa kohtaan. Hänen mielestään myös kasvomaskien käytössä on ollut parannettavaa vieraskielisten keskuudessa.

– Ihmiset ovat olleet ihan peloissaan, kun heillä ei ole ollut tietoa. Pikkuhiljaa he ovat saaneet tietoa, mitä heidän pitää tehdä, että korona pysähtyisi eivätkä he itse sairastuisi.

Lamgharin mukaan yhdistyksen henkilökunta joutunut itsekin oppimaan tietoja ennen kuin he ovat voineet jakaa niitä eteenpäin.

– Odotamme, että viranomaiset kertovat rokotteesta, koska en halua kertoa väärää tietoa. Sanon asiakkaillemme, että rokote on tulossa ja kerromme teille, kun saamme lisää tietoa. Meillä on iso vastuu tiedon välittämisessä, että se pitää olla oikein.

"Toivoisin, että opettajat pyytäisivät lapsia kertomaan ohjeista kotona"

– Joskus jäämme jopa ylitöihin tiedottamaan. Nyt oikeasti pitää tehdä kaikki voitavamme, koska koronatilanne on pahentunut.

Lamgharin kokemuksen mukaan tiedotuksen ansiosta yhteydenottojen määrä on kuitenkin laskenut.

Pääkaupunkiseudulla korona levinnyt erityisesti maahanmuuttajien keskuudessa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella korona on levinnyt erityisesti maahanmuuttajien keskuudessa .

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vieraskielisten osuus koronavirustartunnoista on valtakunnallisesti 25 prosenttia. Koko väestöstä heidän osuutensa on 8 prosenttia.

THL:n mukaan syinä vieraskielisten tartuntojen suurempaan osuuteen ovat esimerkiksi, että maahanmuuttajataustaisia asuu korostetusti isommissa kaupungeissa, joissa tartuntoja on enemmän, maahanmuuttajataustaiset asuvat ahtaammin ja heillä on suuremmat perhekoot.

Lisäksi maahanmuuttajataustaisilla on alhaisempi sosioekonominen asema ja he ovat yliedustettuina ammateissa, joissa etätyön tekeminen on mahdotonta.