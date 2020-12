Jopa neljäsosa Suomen koronatartunnoista vieraskielisillä, vaikka heidän osuutensa väestöstä on vain 8 prosenttia – THL-päällikkö listaa syyt

THL:n mukaan vieraskielisten osuus koronavirustartunnoista on valtakunnallisesti 25 prosenttia. Koko väestöstä heidän osuutensa on kuitenkin vain kahdeksan prosenttia.

THL:n tutkimuspäällikkö Natalia Skogberg listaa useita syitä vieraskielisten suurempaan osuuteen tartunnoissa. He esimerkiksi asuvat korostetusti isommissa kaupungeissa, joissa tartuntoja on enemmän. Virukselle altistumiseen vaikuttavat myös asuminen ahtaammin ja suuremmat perhekoot.

– Yleistäminen on vaikeaa, sillä kyse on hyvin monimuotoisesta ryhmästä. Jos pitäisi nimetä yksi tekijä, olisi se maahanmuuttajien alhaisempi sosioekonominen asema. Maahanmuuttajat ovat myös yliedustettuina ammateissa, joissa etätyön tekeminen on mahdotonta kuten kuljetus-, palvelu- ja hoitoala, Skogberg sanoo.

Tietoa koronasta monilla eri kielillä

– Me sanotaan täällä, että tämä paperi on sinulle. Mutta ota se ja vie kotiin ja käy se läpi vaikka koko perheen kesken ruokailun aikana. Tämä ei ole mitään pelleilyä, tämä on vakava asia. Viranomaiset sanoo, että asia on näin. Tilanne on menossa pahaan suuntaan ja tartuntoja tulee lisää päivittäin, Lamghari sanoo.