Rokotusjärjestystä ei tarvitse muuttaa: Vieraskielisten laajat koronaryppäät saatu rauhoittumaan

– Vantaalla, Espoossa ja tietyissä osissa Helsinkiä syttyneet koronaryppäät on saatu rauhoittumaan. Viimeisimpien tietojen mukaan vieraskielisten osuus tartunnoista on noin kolmanneksena kaikista tartunnoista. Koska vieraskielisten tartunnat sijoittuvat suuriin kaupunkeihin, joissa vieraskielisen väestön osuus on jopa yli 20 prosenttia, ei tartuntojen yliedustus näissä ryhmissä ole niin suuri kuin prosenttiosuus antaisi ymmärtää, HUSin infektioylilääkäri Asko Järvinen tietää.

Kevään ryppäitä selittää moni tekijä

– Tämän kevään aikana esiintynyttä yleisyyttä selittää osin sekin, että koronalle altistuneita on testattu aktiivisesti kaksi kertaa. Sitä kautta olemme saaneet myös oireettomia sairastajia ja taudin kantajia kiinni. Vieraskielisillä suurempi perheiden ja talouksien koko selittää osin todettuja tartuntoja, kun altistuneita on testattu laajemmin, Järvinen kertoo

Rokottamisjärjestystä ei tarvitse muuttaa

– Norjasta on kuulunut viestiä, että osassa kieliryhmistä rokotuskattavuus on jäänyt alhaisemmaksi iäkkäiden keskuudessa kuin muissa ryhmissä. Meillä on tärkeää panostaa siihen, että vieraskieliset ryhmät hakeutuvat aktiivisesti rokotuksiin. Heidän joukossaan voi liikkua eri kielillä informaatiota, joka ei pidä paikkaansa ja mistä me emme tiedä, Järvinen pohtii.