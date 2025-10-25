Lain mukaan jos hyvinvointialue ei voi tarjota erikoissairaanhoitoa säädetyssä ajassa, sen on se hankittava muualta: toiselta hyvinvointialueelta, ostopalveluna tai annettava palveluseteli. MTV Uutiset kysyi alueilta, miksi hoitotakuujonot ovat silti laittoman pitkät.
Pohjois-Karjala, elo-syyskuun vaihteessa 40 prosenttia potilaista jonossa yli puoli vuotta (THL)
"Hyvinvointialueemme budjetti ei ole tänä vuonna mahdollistanut erikoissairaanhoidon jonojen lakisääteisyydessä pysymistä. Olemme panostaneet voimallisesti siihen, ettei lisää alijäämää tänä vuonna tule, jotta saisimme alijäämien kattamiseksi kaksi vuotta lisäaikaa vuoden 2028 loppuun.
Olemme myös hakeneet valtiolta lisämäärärahaa jonojen purkamiseen ja valtioneuvoston päätös tulee siitä ensi viikolla. Lisäksi ensi vuoden budjettiin varataan erikseen määräraha jonojen purkamiseksi. Suunnitelmat ovat jo olemassa.
Mikäli saamme valtiolta lisämäärärahaa, aloitamme jonojen purkamisen heti. Mikäli emme saa lisämäärärahaa, voi olla että jonojen purku voidaan aloittaa vasta ensi vuoden alusta.
Hyvinvointialue on päättänyt laittaa asian kuntoon niin pian kuin se on taloustilanne huomioiden mahdollista. Kokonaisuus huomioiden jotain lakia joutuu rikkomaan jonkin aikaa, jotta asiat saadaan korjattua."