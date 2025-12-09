Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) tuomitsi Suomelle maksettavaksi sakkoja tapauksessa, jossa potilas ei voinut valittaa tahdonvastaisesta hoidostaan.

Potilas valitti hallinto-oikeuteen hänelle vuosina 2019 ja 2020 määrätystä tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta sairaala- ja lääkehoidosta.



Hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi hakemukset eikä järjestänyt esimerkiksi suullista käsittelyä. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt asioissa valituslupaa.



Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT katsoi, että oikeutta vapauteen ja turvallisuuteen koskevaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklaa oli loukattu. EIT määräsi valtion maksamaan valittajalle kohtuullisena hyvityksenä 9 000 euroa aineettomasta vahingosta ja 2 900 euroa korvauksena oikeudenkäyntikuluista.



Suomi on saanut vastaavia tuomioita aikaisemminkin. Valitusmahdollisuuksien puuttuminen oli merkittävä riski potilaan oikeuksien toteutumiselle Suomessa ennen vuoden 2024 mielenterveyslain muutosta.