Yksityistä terveydenhuoltoa pitäisi hyödyntää nykyistä enemmän, sanoo ministeri Kaisa Juuso.

Suomen pitäisi hyödyntää yksityistä terveydenhuoltoa nykyistä "paljon paremmin", sanoo sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) Huomenta Suomessa.

Juuso kritisoi sitä, että Suomessa on "perinteisesti ollut vahva vastakkainasettelu" julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä.

– Näen, ettei se ole hedelmällistä, eikä hyödytä suomalaisia. Meidän pitää pystyä tekemään parempaa yhteistyötä ja hyödyntämään yksityistä sektoria paljon paremmin kuin nyt tehdään, Juuso sanoo.

Juuso nosti asian esille Huomenta Suomessa, jossa käsiteltiin uutta lakia, joka mahdollistaa suomalaisille EU-alueelle hoitoon hakeutumisen.

Jos hoitoa haluaa jostain Suomen ulkopuolisesta EU-jäsenmaasta, täytyy matkat maksaa itse, mutta muutoin kustannukset hoitaa valtio.

Tällä hetkellä tätä mahdollisuutta hyödyntää Juuson mukaan muutama tuhat suomalaista vuodessa. Pääasiassa matkat suuntautuvat Viroon ja hammashoitoon.

Laki tehtiin, koska vuonna 2011 voimaan tullut EU-direktiivi sitä vaatii. Juuson mukaan Suomi on asian suhteen liikkeellä "aika myöhään".

Jos Juuso saisi tahtonsa läpi, eivät suomalaiset niinkään lähtisi ulkomaille vapaita terveydenhoitoaikoja jahtaamaan, vaan saisivat hyvinvointialueelta palvelusetelin, jota voisi hyödyntää yksityisessä terveydenhuollossa.

Idea saa kannatusta yksityisiä terveyspalveluita tuottavien yhtiöiden etuja ajavalta Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtajalta Ismo Partaselta.

Hän ihmettelee, miksi ulkomaille hoitoon hakeutuvat voivat saada korvauksia valtioilta, mutta jos vastaavan ostopäätöksen tekee kotimaassa, on tilanne toisenlainen. Partanen viittaa sellaisiin kotimaisiin tapauksiin, joissa ei hyödynnetä palveluseteliä.

Käytännössä Partanen siis toivoo, että hyvinvointialueet ostaisivat verorahoilla enemmän palveluita yksityisiltä terveydenpalveluyrityksiltä.

Edes palveluseteleiden asiakkaille antamisen vaatiminen hyvinvointialueilta ei ole kuitenkaan yksinkertainen temppu, sillä ne ovat itsehallinnollisia alueita, ministeri Juuso sanoo.

– Hyvinvointialueet saavat tietyn könttäsumman rahaa ja ne itse päättävät, miten se käytetään, Juuso sanoo.

– Heillä on täysi mahdollisuus ulkoistaa palveluita ja antaa palveluseteleitä. Näin ei ole käynyt, hän jatkaa.

Hallitus on asian suhteen varsin voimaton, Juuso sanoo.