Hoitotakuu? Erikoissairaanhoitoa yli puoli vuotta odottaneiden määrä ei ole koskaan ollut näin suuri – katso alueesi tilanne

Erikoissairaanhoidon hoitotakuun ylittävien määrä ei ole koskaan ollut näin suuri koko seurantahistorian aikana (vuodesta 2008), kerrotaan THL:stä MTV Uutisille. Heinäkuussa puoli vuotta odottaneita potilaita oli jo lähes 31 000. Ihmiset ovat alkaneet käyttää valinnanvapauttaan ja siirtyneet sinne, jossa jonot ovat lyhyemmät. Mahdollisimman matala organisaatio, kunnolla valtaa suorittavaan portaaseen ja satoja työntekijöitä lisää hoitotyöhön. Siinä on Etelä-Savon resepti lyhyisiin jonoihin.

Etelä-Savossa harva joutuu odottamaan leikkausta yli hoitotakuun maksimirajan eli puoli vuotta. – Jos sitä katsoo kansantalouden kannalta, niin meillä on pitkälti sellainen ajattelu, että potilas, joka ei ole jonossa, on myös yhteiskunnalle se halvin potilas, toteaa hyvinvointialueen johtaja Santeri Seppälä .

– Pohjois-Savo on Suomen sairainta väestöä ja ikääntyvää väestöä ja se tietenkin näkyy palvelutarpeessa, toteaa Pohjois-Savon ylilääkäri Sami Remes . Mittava hoitovelka, taloushuolet, koronapandemia, henkilöstön saatavuuden ongelmat, jatkohoitoon siirtymisen vaikeudet, luettelee Remes. Jonoja pyritään purkamaan muun muassa palveluseteleillä, ostopalveluilla ja ylitöillä - mutta osalle potilaista mitta on tullut täyteen ja nyt äänestetään jaloilla.

Valinnanvapauden käyttäminen kasvanut "hyvin voimakkaasti"

Lainsäädännön mukaan potilas voi valita hoitopaikkansa erikoissairaanhoidon osalta ja sen määrähän on meillä kokonaisuutena hyvin voimakkaasti kasvanut näistä jonoista johtuen eli potilaat hakeutuvat muille hyvinvointialueille hoitoon.



– Me olemme pyrkineet auttamaan Pohjois-Savoa eli meidän jonot olisivat monella erikoisalueilla vieläkin lyhyemmät, mutta meillä on tällä hetkellä asiakkaita tosi paljon myös muilta hyvinvointialueilta, sanoo Seppälä.