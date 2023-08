Hoitotakuu kiristyy kahteen viikkoon – tässä ajassa hoitoon pääsee nyt

"Hyvinvointialueet pakkoraossa"

Terveyskeskustyön haastavuudesta vetovoimatekijä

– Tämä on hyvinvointialueille kehittämisen paikka. Tiedossa on, että kokeneet yleislääkärit arvostavat mahdollisuutta tehdä laaja-alaista ja koulutusta vastaavaa työtä.

– Lääkäreillä on oltava tarvittava tuki ja heidän on pystyttävä kontrolloimaan oman työnsä määrää. Palkka on myös yksi tekijä. En usko, että se on ainoa ratkaiseva tekijä lääkäreiden rekrytoinnissa.