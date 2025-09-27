Valtaosa hyvinvointialueista ei ole purkanut kiireettömiä leikkausjonojaan Valviran määräämälle alle puolen vuoden mittaiselle tasolle. Toisilla alueilla jonotetaan huomattavasti kauemmin kuin joillain toisilla. Alueiden välillä on isoja eroja hoitoonpääsyssä.

Yksityissektorilta kerrotaan MTV Uutisille, että vaikka laki mahdollistaa leikkausjonojen purkamisen yksityisten avustuksella, alueet ovat pikemminkin vähentäneet ostoja kuin lisänneet niitä, syynä tiukka talous.

"Ihmisiä roikotetaan hoitojonoissa"

– Ihmisiä roikotetaan hoitojonoissa. Sehän on vähän niin kuin siivoamista maton alle, edestä ne löytyy. Sairaudet vaan pahenevat ja sitten pitää tehdä entistä vaativimpia toimenpiteitä ja sitten se on vielä kalliimpaa, toteaa Lääkäripalveluyritysten toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Partanen muistuttaa, että kuuden kuukauden lisäksi potilas jonottaa vielä kolme kuukautta sitä, että pääsee ylipäätänsä jonoon. Se, että jonoja ei taloussyistä pureta, ei ole Partasen mukaan todellista säästöä.

– Nopea hoitoonpääsy parantaa ennustetta, lyhentää toipumisaikaa ja lyhentää sairauslomia.

