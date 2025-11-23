Juuri nyt Avaa

Hallituksen esityksen mukaan henkilöstömitoitusta voitaisiin pienentää enintään 0,04 työntekijää asiakasta kohti teknologiaa hyödyntämällä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n laskelmissa on todennettu, että lääkkeiden jaon robotiikalla ja sensoriteknologialla korvautuu suunnilleen 0,04 työntekijää.

Ympärivuorokautisen hoivan järjestää hyvinvointialue. Se voi järjestää palvelut itse tai ostaa niitä yksityisiltä toimijoilta.

Järjestö on jo suunnannut katseensa myös tulevaan hallitukseen, jos esitystä ei sen vaikutusyrityksistä huolimatta eduskunnassa muuteta.

Esitys on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä. Laki on tarkoitus saada voimaan vuoden alusta.

Halin mielestä 0,6 työntekijän henkilöstömitoitus on voitava alittaa, jos käytössä on teknologiaa, jolla on henkilöstön työtä helpottava ja tarvetta vähentävä vaikutus.

Hoiva-alan yksityisiä työnantajia edustava Hyvinvointiala Hali ry haluaa eduskunnan vielä muuttavan hallituksen esitystä iäkkäiden ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoituksesta. Hallitus on kirjannut lakiin, että osa hoitohenkilöstön töistä voidaan korvata teknologisilla ratkaisuilla, mutta henkilöstömitoituksen on kuitenkin aina oltava 0,6.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiurukin näkee eduskunnan hoitajamitoitusesityksessä ongelmia.

– Henkilöstömitoituksen pitäisi olla siinä tapauksessa 0,64. Jos se on 0,6, et voi hyödyntää sitä 0,04:stä, koska 0,6 ei saa missään tilanteessa alittua, sanoo Halin toimitusjohtaja Sanna Aunesluoma STT:lle.

Esityksessä on kaksi osaa, toinen koskee kotihoidossa käytettävää teknologiaa ja toinen ympärivuorokautisessa hoivassa hyödynnettävää teknologiaa.

Hallituksen esityksen tavoitteena on yhteensä 55 miljoonan euron säästöt, josta noin 34 miljoonaa kohdistuisi ympärivuorokautiseen hoivaan. Aunesluoman mukaan kysymys on säästölaista ilman tosiasiallista mahdollisuutta saada toimeenpantua säästöjä ympärivuorokautisesta hoivasta teknologiaa hyödyntämällä.

– Siltä osin meidän ehdotuksemme on, että vähimmäismitoitus 0,6 pitäisi voida alittaa. Näin lakiin tulisi myöskin kannusteet uusien teknologioiden käyttöön ottamiseksi laajasti. Niihin investoiminen ei ole ilmaista.

Kiuru: Mitoitus jo tapissa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) sanoo, että koska Halin muutosvaatimus ei ole hallituksen esityksen mukainen, se tuskin on myöskään hallituspuolueiden tahdon mukainen. Hallituspuolueilla on valiokunnassa enemmistö.

Kiurun mukaan esityksen isoimmat ongelmat ovat siinä, että se esittää teknologian käyttöönottoon käytännössä ratkaisuja, jotka jo ovat pitkälti käytössä. Siitä ei siis saataisi enää tosiasiassa säästöjä. Toisekseen kyseisen teknologian käyttöönotolla ei pystytä laskemaan enää henkilöstömitoitusta.

– Nyt on niin, että 0,6 mitoitus on käytössä jo melkein joka puolella Suomea. Sitä ei voi enää teknologiaa käyttämällä vähentää 0,04:llä, kun se on jo ihan tapissa, Kiuru sanoo STT:lle.

Kiurun mukaan SDP ei hyväksy sitä, että hyvinvointialueilta otetaan näin merkittävä summa rahaa pois, koska se ei ole todistettavasti vähentämässä fyysisen työn osuutta. Hän uskoo, että näkemykselle on kannatusta myös muissa oppositioryhmissä.