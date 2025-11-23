Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiurukin näkee eduskunnan hoitajamitoitusesityksessä ongelmia.
Hoiva-alan yksityisiä työnantajia edustava Hyvinvointiala Hali ry haluaa eduskunnan vielä muuttavan hallituksen esitystä iäkkäiden ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoituksesta. Hallitus on kirjannut lakiin, että osa hoitohenkilöstön töistä voidaan korvata teknologisilla ratkaisuilla, mutta henkilöstömitoituksen on kuitenkin aina oltava 0,6.
Halin mielestä 0,6 työntekijän henkilöstömitoitus on voitava alittaa, jos käytössä on teknologiaa, jolla on henkilöstön työtä helpottava ja tarvetta vähentävä vaikutus.
Esitys on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä. Laki on tarkoitus saada voimaan vuoden alusta.
Järjestö on jo suunnannut katseensa myös tulevaan hallitukseen, jos esitystä ei sen vaikutusyrityksistä huolimatta eduskunnassa muuteta.
Ympärivuorokautisen hoivan sitova vähimmäishenkilöstömitoitus pieneni 0,65:stä 0,6 työntekijään asukasta kohti tämän vuoden alusta alkaen. Käytännössä se tarkoittaa, että 20:tä vanhusta kohti pitää olla vähintään 12 työntekijää, jotka kiertävät eri vuoroissa ympäri vuorokauden.
Ympärivuorokautisen hoivan järjestää hyvinvointialue. Se voi järjestää palvelut itse tai ostaa niitä yksityisiltä toimijoilta.
Haussa 55 miljoonan säästöt
Hallituksen esityksen mukaan henkilöstömitoitusta voitaisiin pienentää enintään 0,04 työntekijää asiakasta kohti teknologiaa hyödyntämällä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n laskelmissa on todennettu, että lääkkeiden jaon robotiikalla ja sensoriteknologialla korvautuu suunnilleen 0,04 työntekijää.