HUS:ssa hoitotakuulain rikkovia potilaita enemmän kuin koskaan – Sairaanhoitopiirit ja vastuuministeri kriisikokoukseen hoitajapulan vuoksi

Tällä hetkellä peräti yli 7 000 potilasta on odottanut hoitoa yli lakisääteisen puoli vuotta ja se on enemmän kuin koskaan ennen.

HUSin kesä on tuonut vastaan sellaisiakin päiviä, että yli 200 potilasta odottaa sairaalassa sitä, että he pääsisivät erikoissairaanhoidosta jonnekin jatkohoitoon. Jumi hidastaa sairaalatyötä, kuten leikkaustoimintaa. Turhautumista on ilmassa.

Leikkaukseen odotetaan laittoman kauan

Odotettavissa on, että kesän jälkeen leikkaustahti on myös normaalia hitaampaa.

–Tilanne on historiallisen huono. Meillä on tänä päivänä valitettavasti yli 7 000 potilasta hoitotakuun ylittäneessä jonossa ja hoidontarpeen arvioinnissakin on tuhansia. Keskimäärin odotusaika hoitoon on 80 vuorokautta ja se on kyllä ennätyksellisen korkea, Mäkijärvi toteaa.