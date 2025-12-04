Käyttämättä jätetty sote-palvelu kallistuu jopa 30 prosenttia.

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävää enimmäismaksua korotetaan, tiedottaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Maksua korotettaisiin niin, että hyvinvointialue voisi periä asiakkaalta korkeintaan 73,7 euroa, jos tämä ei käytä ja peru terveydenhuollon palveluaan. Tällä hetkellä enimmäismaksu on 56,7 euroa.

Enimmäismaksu kasvaa siis lähes 30 prosenttia.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo, että maksu koskee muun muassa kaikkia terveydenhuollon palveluihin varttuja vastaanottoaikoja, eli kaikkia terveydenhuollon palveluiden itsenäisiä vastaanottoja sekä tutkimus- ja hoitokäyntejä terveydenhuollon palveluissa.

Maksu voidaan periä myös käyttämättä jätetystä etävastaanotosta.

Maksua ei saa periä esimerkiksi tilanteessa, joissa maksun periminen olisi kohtuutonta. Periminen edellyttää myös esimerkiksi joidenkin palvelun varaustapaan liittyvien ehtojen täyttymistä.

Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.

Uuden lain on määrä tulla voimaan ensi vuoden alusta lähtien.