Hoitojonot taas kasvaneet – täällä tilanne on pahin

Hoitojonojen taustalla kolme syytä

(c) Pelle T Nilsson/Stella Pictures/All Over Press

Nuoret eivät pääse mielenterveyspalveluihin

Myös lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin jonottavien määrä on noussut viime kuukausina. THL:n Tuomisen mukaan alle 23-vuotiaita odottajia on yli 1 600.

– Heistä yli kolme kuukautta jonottaneitakin – se on heidän kohdallaan hoitotakuu – on yli 600. Kesällä tilanne taas paheni.

Tilastoissa näkyy myös hyvää

– Meillä on myös jatkohoitopaikoissa ollut henkilökuntapulaa, niin että meidän vanhusväestömme on ehkä turhaan allokoituneena [kohdennettuna] keskussairaala- ja yliopistosairaalatasoisiin hoitopaikkoihin. Heitä, kuten myös leikattuja potilaita, pitäisi ehkä saada nopeammin siirtymään jatkohoitopaikkoihin. Näin saataisiin prosessiin tilaa tehdä enemmän toimenpiteitä.

– Asia on kansantaloudellisesti ihan merkittävä, koska jonossa on työikäisiä, joiden mahdollinen työhön paluu pitkittyy.

Väestö ikääntyy, jonot pitenevät

– Hyvinvointialueet ovat hyvin erilaisia. Osassa hyvinvointialueita ikäihmisiä on enemmän, ja silloinhan tietyn sairauden jonottajiakin on enemmän. Etenkin sellaisilla hyvinvointialueilla, joilla ikärakenne on vähän korkeampi kuin jollain muulla, on tietyissä jonoissa ihan luonnollisestikin vähän enemmän odottajia, THL:n Tuominen sanoo.