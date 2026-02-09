Kohtaaminen Saveli Korostelevin kanssa laittoi ajatukset rullaamaan, kommentoi Milano-Cortinan olympialaisista MTV Urheilun Tuomas Hämäläinen.

Siinä hän oli nyt edessä. Neljäntenä maalilinjan Milano-Cortinan sunnuntaisessa miesten yhdistelmähiihdossa ylittänyt, jopa mahdollinen pronssimitalisti.

Saveli Korostelev. AIN eli Athlete Individuel Neutre. Suomeksi neutraali yksilöurheilija.

Venäläinen hiihtäjä. Maan harvoja olympiaurheilijoita. Tämänhetkinen kansainvälinen huippunimi.

22-vuotias viiden renkaan kisojen debytantti oli media-alueella jo suuremmalle joukolle kommenttinsa antanut, mutta pysähtyi kohteliaasti lausumaan vielä nopeasti ajatuksiaan MTV Urheilulle.

Haastattelin ensimmäistä kertaa useampaan vuoteen venäläistä urheilijaa.

Mieleen hiipi intuitiivisesti kuin tekisin jotain sallitun rajamailla olevaa.

Me ja he

Vaikka vika ei ole ollut sodan tukemisesta poissa pysyneiden urheilijoiden, olen ajatellut, että Venäjän julmista sotatoimista on langetettava tiukkalinjaisia kollektiivirangaistuksia eri alueilla – myös urheilussa.

Pariisin kesäolympialaisissa 2024 osaan lajeista laskettiin neutraaleja venäläisiä ja valkovenäläisiä, ja nyt sama sallittiin Milano-Cortinan talvikisoihin.

Voimissaan on jako meihin ja heihin.

Ensin mainitulla suurella mutta kirjavalla joukolla on urheilukilpailuissa moitteettomuutta merkitsevät maatunnukset. Toisella puolella ovat mustalla listalla muutamia vuosia olleiden maiden urheilijat, enemmän tai vähemmän hyljeksityt sellaiset.

Siinä missä ennen tätä talvea Korostelevillakaan ei ollut kansainvälisiin ympyröihin asiaa, korkeissa urheiluelimissä muljautettuna neutraali osallistuminen on nyt ok.

Linjaukseen on vielä totuttelemista. Aiemmin ehdoitta poissuljetusta on tullut virallisella nuijimisella edustuskelpoinen.

Herrasmiesmäistä

Yhdistelmäkilpailun jälkeinen sananvaihto Korostelevin kanssa koski sitä, että toisena maaliin tullut ranskalainen Mathis Desloges oli kisassa reitiltä eksyttyään oikaissut kyseenalaisesti takaisin. Hän sai keltaisen kortin, mutta protestin jäljiltä miehen mitali oli vaarassa ja Korostelev olisi saattanut nousta pronssille. Sijoitukset kuitenkin säilyivät.

Ennen kuin ratkaisu oli tullut, Korostelev korosti sen olevan tuomariston päätettävissä. Hän ei ollut vaatimassa itselleen pronssia, vaan sanoi ymmärtävänsä ja kunnioittavansa, mikä ikinä päätös olisikaan.

Viimeisen päälle tyylikästä.

Venäläisestä aiempienkin mediaesiintymisten myötä kummunnut herrasmiesmäinen ja kunniallinen vaikutelma vahvistui päivän aikana sattumalta entisestään. Törmäsin hotellin saunatiloissa Korostelevista puhuneeseen takavuosikymmenien arvokisahiihtäjään. Hänellä oli kansainvälisten yhteyksiensä kautta Korostelevin salonkikelpoisesta persoonasta vahvistavaa myönteistä tietoa.

"Ei tue Putinia lainkaan"

Mihin pystymme vetämään rajan oikean ja väärän välillä?

Olisiko ehdottomana linjana oikein, että kaikki venäläiset pidettäisiin poissa niin kauan kuin sota jatkuu? Miltä tuntuisi inhimilliseltä kantilta se, että osa ei saisi parhaina vuosinaan mahdollisuutta tavoitella suurimpia urheilu-unelmiaan, vaikka olisi heistä riippumattomanta sotaa vastaan?

Mietin ainakin, mikä minä olen yksittäistä venäläishiihtäjää tuomitsemaan.

Korostelev on yhtenä harvoista muista laskettu neutraaliusseulonnan jälkeen mukaan, ja ajattelen, että niin kauan kuin hänestä ei ilmene hämäryyksiä, häntä on oikein kohdella inhimillisellä kunnioituksella – hänen ajatuksiensa kuulemiselle mahdollisuus antaen.

Siteeraan loppuun itävaltalaishiihtäjä Mika Vermeulenin sanoja syksyltä, jolloin Kansainvälinen lajiliitto FIS oli päättänyt vielä jatkaa venäläisten ja valkovenäläisten kilpailukieltoa. Vermeulen oli kohdannut itkuun puhjenneen, hänen ystäväkseen mainitun Korostelevin. Venäläinen ajatteli maailmancupin ja olympialaisten jäävän häneltä sivu suun.

– Hän ei tue Putinia lainkaan, mutta hänet suljetaan silti ulos, Vermeulen kommentoi Langrenn.comin mukaan.

Nuorten kaksinkertainen maailmanmestari voi olla tuomassa kansainväliseen urheiluun omana itsenään myös jotain hyvää.