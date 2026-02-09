Taitoluistelussa lisänimen "neloishyppyjen jumala" saanut Ilia Malinin johdatti Yhdysvallat joukkuekilpailun kultamitaliin Milano-Cortinan olympialaisissa sunnuntaina.
Yhdysvallat ja Japani olivat kisassa tasapisteissä ennen miesten vapaaohjelmaa. Siinä Malinin kukisti japanilaisen Shun Saton, vaikka jäikin melko kauas kauden parhaista pisteistään.
Malinin, 21, suoritti viisi neloishyppyä sekä huippunäyttävän takaperinvoltin yhden jalan alastulolla, mikä sai yleisön riehaantumaan. Myös tennislegenda Novak Djokovic haukkoi henkeään katsomossa Malininin tempun jälkeen.
– En ole vielä sisäistänyt sitä, että sain kultamitalin olympialaisista, kaksinkertainen maailmanmestari Malinin totesi Reutersin mukaan.
Kilpailussa pronssin otti Italia.