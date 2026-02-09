Jäätanssipari Juulia Turkkila ja Matthias Versluis aloittavat maanantaina Milanon olympiaurakkansa rennolla fiiliksellä, sillä alkukaudesta vaivanneet huolet ovat nyt takana.

Parin alkukausi oli hankala Versluisin loukkaantumisen takia, mutta vastoinkäymiset on selätetty ja kaikki on valmista uran päätavoitteeseen.

Kolme viikkoa sitten pari sijoittui EM-kilpailuissa kahdeksanneksi ja nyt tilanne on parempi kuin Sheffieldin kisoihin lähtiessä.

– On tosi hyvä kunto ja hyvä fiilis. Kun palasimme EM-kisoista kotiin, olemme päässeet treenaamaan kovaa. Kunto ja itseluottamus ovat parantuneet, Versluis sanoo.

Keväällä tulee kuluneeksi jo kymmenen vuotta, kun Turkkila ja Versluis aloittivat yhteistyönsä jäätanssiparina. Jo silloin suosittu parivaljakko merkkasi nämä kisat uran päätähtäimeksi.

– Ihana olo, että näin tämä matka on mennyt ja pääsee näin isolle areenalle esittämään, mitä ollaan harjoiteltu kymmenen vuotta, Turkkila hehkuttaa.

Uran toisista olympialaisista jää suoritusten ulkopuoleltakin lämpimiä muistoja; muun muassa perjantain avajaisseremoniasta.

– Oli tosi hienoa. Varmasti tullaan muistamaan tuo ihan kiikkustuolissa. Oli ihan mieletöntä kuulla Andrea Bocelli siellä livenä ja nähdä, kun olympiatuli syttyi, Turkkila sanoo.



Videolla lisää Matthias Versluisin ja Juulia Turkkilan mietteitä ennen olympiaurakan alkua.