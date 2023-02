Naiset valitsivat maailman parhaat autot

Naisten ääni ei kuulu autoalan kilpailuissa yhtä kovaa kuin miesten, jotka ovat yliedustettuina myös autojournalismissa. Tätä epätasapainoa korjaamaan on perustettu Women's World Car of the Year -organisaatio, jonka kautta myös alalla työskentelevät naistoimittajat saavat omat näkemyksensä paremmin kuuluviin.