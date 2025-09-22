Lähisuhdeväkivaltailmoituksia tuli viranomaisille viime vuonna noin 13 000. Asiantuntijan mukaan se on vain jäävuoren huippu.

Viikonloppuna kerroimme Sadun tarinan lähisuhdeväkivallasta. Kun Satu kertoi haluavansa erota, aviomies yritti tappaa hänet. Siitä huolimatta Satu halusi jatkaa yhdessä miehensä kanssa.

– Ihminen ei lakkaa rakastamasta välittömästi ja tietenkin toivoo, että väkivalta suhteessa päättyy, mutta ei toivo välttämättä, että se suhde päättyy, kommentoi rikosuhripäivystyksen kehitysjohtaja Jaana Koivukangas.

Tuttuus ja turvallisuus voi saada palaamaan yhteen. Suhteesta lähteminen ja yhteen palaaminen voi olla osa uhrin läpikäymää prosessia.

Koivukankaan mukaan Sadun tarina ei ole sikäli tyypillinen tarina lähisuhdeväkivallasta, että suhteessa ei ollut muuta väkivaltaa ennen kuin tämä erittäin vakava tilanne tapahtui.

– Usein parisuhdeväkivalta alkaa henkisenä väkivaltana, kuten toisen haukkumisella, mitätöinnillä, mustasukkaisuudella. Sitten väkivalta saattaa vähitellen muuttua fyysiseksi, Koivukangas sanoo.

Asian ytimessä.doc: Kuole v***n huora Kun Satu kertoi puolisolleen päätöksestään erota, mies haki keittiöveitsen. Raju väkivalta tuli täytenä yllätyksenä. Tapahtuneesta huolimatta Satu ei pidä ex-miestään pahana ihmisenä.

Väkivaltainen puoliso ei muutu lupauksilla

Viime vuonna viranomaisille tuli noin 13 000 raporttia lähisuhdeväkivallasta. 74 prosentissa tapauksia uhrina oli nainen ja tekijänä naisen entinen tai nykyinen puoliso.

Koivukangas korostaa, etteivät luvut kerro koko totuutta, vaan ovat todennäköisesti vain jäävuoren huippu.

– Lähisuhdeväkivallassa on hyvin tyypillistä, etteivät ihmiset tee ilmoitusta siitä, vaan yrittävät selviytyä muilla tavoin.

Väkivallan tekijä harvoin muuttuu pelkillä lupauksilla, vaan se vaatii pitkän käsittelyn.

Koivukankaan kokemuksen mukaan väkivaltainen suhde on harvoin enää pelastettavissa, sillä väkivallan uhri joutuu koko ajan elämään arvaamattomassa pelon ilmapiirissä.

Satukin päätti lopulta erota aviomiehestään ja aloittaa terapian.