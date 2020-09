Viking Sallyn yli 30 vuotta vanhan murhamysteerin tutkinta on viimein valmis, poliisi uskoo napanneensa tekijän – "Onhan se monessakin mielessä helpottavaa"

"Tämä on omanlaisensa keissi"

Lounais-Suomen poliisi on saanut tapauksen esitutkinnan valmiiksi ja juttu on siirtynyt syyteharkintaan. Tapauksen tutkintaa viime vuodet johtanut rikoskomisario Veli-Matti Soikkeli ei silti suostu kertomaan mitään tekijäksi epäillystä henkilöstä.

– Tämä on omanlaisensa keissi. Syyttäjä tekee omat ratkaisunsa asiassa, eikä se ole mikään pikkujuttu. Tämä juttu vaatii kyllä paneutumista. Yksityiskohdat valkenevat aikanaan.

Soikkeli kuvailee vuosikaudet jatkuneen tutkinnan päätöstä helpottavana. Aiemmin hän on tuskaillut sitä, ettei poliisilla ole ollut aina välttämättä resursseja edistää tutkintaa, sillä kiireellisemmät tapaukset ovat kiilanneet tärkeydessä aina edelle.

– Onhan se monessakin mielessä helpottavaa, kun juttu on pitkään kaiken muun rinnalla kulkenut. Nyt saatiin se sitten pois käsistä ja pääsemme keskittymään muihin asioihin, hän sanoo.

– Vihdoin saamme ratkaisun ja pisteen tälle tapaukselle. Oli se loppuratkaisu sitten mikä hyvänsä, ainakin juttu on perin pohjin tutkittu. Se on satavarmaa, että kaikki kivet ja kannot on nyt käännetty, hän jatkaa.