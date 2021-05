MTV Turussa: Viking Sallyn murhamysteeristä syytetty äänessä oikeudessa – mies muistaa heikosti yön laivalla, jolloin hän löysi veriset uhrit

Päivä alkoi kirjallisilla todisteilla

Syyttäjän mukaan kaikki laivalla on tutkittu aikanaan erittäin perusteellisesti.

Toisena oikeudenkäyntipäivänä kuullaan syytettyä. Tanskalaismies on tuomittu aiemmin useista rikoksista. Katso videolta raportti oikeudesta.

"Väärään tunnustukseen voi olla useita syitä"

Klo 9.25 Puolustus on pyytänyt lausunnon oikeuspsykologian dosentti Julia Korkmanilta. Lausunto koskee todistajien muistikuvia yli 30 vuotta vanhasta tapauksesta ja vääriä tunnustuksia.

Korkman toteaa, että syitä siihen, miksi ihmiset tunnustavat rikoksia, joihin he eivät ole syyllistyneet, on useita. Yksi syy on poliisin painostava kuulustelutyyli. Myös huomionhakuisuus voi vaikuttaa.