Pekka Poudan tuore ennuste antaa toivoa siitä, ettei jouluviikkoa tarvitse kärvistellä ainakaan vesisateessa.
Alkavana viikonloppuna nähdään pilkahdus kauniin talvisesta säästä, kun etelässäkin pakkanen kiristyy iltaa kohti ja lännessä alkavat lumisateet. Kuitenkin jo sunnuntaina kosteampi ilma pyyhkäisee jälleen Suomen yli itään.
– Sumuisen tuhnuisen oloinen tilanne, Pekka Pouta kuvailee ensi viikon alun säätä.
– Maanantai-iltana ei viikonlopun lumista ole lounaassa ja lännessä paljoa muuta kuin sohjot jäljillä.
Katso myös yltä tai täältä suoraa lähetystä MTV:n toimituksen luota Helsingin Vallilasta. Aurinko paistaa vihdoin Helsingissä!
Lue myös: MTV:llä sähkökatko – Pekka Pouta joutui yllättäviin tilanteisiin
Kaiken kaikkiaan ensi viikolla ilma näyttää vuodenaikaan nähden lämpimältä ja sateiselta.