Aktivistimummon ja nuorten parhaat lahjavinkit ammattiin tai ylioppilaaksi valmistuvalle – "Siitä voisi olla tulevaisuudessa hyötyä"

Lahjapakettiin pala aarniometsää Aktivistimummot-liikkeen perustajamummoihin kuuluva Seija Kurunmäki ehdottaa aineettomaksi lahjaksi palaa mummonmetsästä. – Aika monet nuoret sanovat, että eivät välttämättä sitä Kalevala-korua tai aforismikirjaa enää halua, niin kyllä viisikymmentä euroa mummometsään voi olla huomattavan paljon mieluisampi monille, Kurunmäki arvioi. Mummonmetsä on kasvava alue, jonka ensimmäiset hehtaarit sijaitsevat Inikorpin ikimetsässä Korppoossa Varsinais-Suomessa. Aktivistimummot lahjoittivat tänä keväänä Luonnonperintösäätiölle yli 30 000 euroa Inikorpin ikimetsän ostamiseen ja rauhoittamiseen. Syksyllä 2019 syntynyt Aktivistimummot-liike haluaa innostaa metsiensuojeluun isovanhempia, kummeja ja ylipäätään aikuisia. Mummot ovat itse ohjanneet keräykseen esimerkiksi luentopalkkionsa. Kurunmäki kiittelee Luonnonperintösäätiötä hyvästä konseptista. – Säätiö on meidän "ensimmäisen Aktivistimummomme" eli luonnonsuojelija Pentti Linkolan perustama. Heillä lahjoittaminen on hyvin organisoitu systeemi, ja siitä oli meille mieluisaa aloittaa. – Mummonmetsä myös kuulosti hyvältä. Pidämme asioista, jotka sekä ovat hyviä että kuulostavat hyviltä, Kurunmäki kuvaa. Sitä, missä sijaitsee toinen mahdollinen mummonmetsä, ei ole vielä tiedetä. Luonnonperintösäätiölle myyntiin tulee ikimetsiä muun muassa kuolinpesiltä. – Keräämme rahaa mummonmetsään, mutta se voi mennä vain Luonnonperintösäätiön erilaisiin ikimetsähankkeisiin. – Biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden vuosi on tärkeää lisätä suojeltua ikimetsää. Ymmärrämme myös hyvin hoidetun talousmetsän merkityksen hiilinieluna.