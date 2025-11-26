Takuusäätiön toimitusjohtajan mukaan hyvän säästäjän on tunnettava myös menonsa.

Säästäminen on taito, jonka lähes jokainen mielellään hallitsisi. Hyvin pienistä tuloista säästäminen on tietysti vaikeaa, eikä jokaisessa elämäntilanteessa voi tai tarvitsekaan säästää rahaa, mutta säästäminen voi olla hankalaa myös niille, jotka tienaavat ihan hyvin.

Miten sitten oppia hyväksi säästäjäksi?

Takuusäätiön toimitusjohtaja Juha Pantzar kertoi vinkkinsä Viiden jälkeen -ohjelmassa. Hänen mukaansa jo ihan pienistä puroista kannattaa lähteä säästämään arjen puskuria.

Moni ihminen esimerkiksi ajattelee, ettei rahaa riitä säästöön vaikka rahaa luottojen maksamiseen löytyisi, Pantzar kertoo.

– Se on sama summa ja joutuu vielä maksamaan korotkin todennäköisesti siihen päälle.

Pantzarin mukaan ennen säästämisen aloittamista kannattaa myös tutustua omiin menoihinsa. Esimerkiksi menojen seuraaminen kuukauden ajan paljastaa, mihin rahat yleensä kuluvat.

– Sen jälkeen katsoa, että tuo on minulle tärkeä ja tuo ei niin tärkeä. Ruveta siitä sitten katsomaan, että mitä kannattaa oikeasti jättää sinne ja mistä voisi ehkä luopua.

Itseään kohtaan kannattaa kuitenkin olla armollinen.

– Paitsi, että se säästön vieminen vie aikaa, niin myös se vie aikaa, että löytää ne rutiinit ja kokee sen pienen palkitsevuuden siitä, kun on säästänyt.