Kaikki halukkaat myyjät eivät mahdu joulutoreille mukaan.

Jouluisia myyntitapahtumia löytyy lähes jokaisesta kylästä ja kaupungista etelästä pohjoiseen.

Suurin ja tunnetuin joulutori on Helsingin Tuomaan Markkinat, jonne tulee parhaimmillaan satojatuhansia kävijöitä.

Tori- ja Markkinakaupan Keskusjärjestön puheenjohtaja Mauno Laihonen kertoo joulutorien olevan osalle tekijöistä vuoden tuottoisin tapahtuma.

– Tietyille tavararyhmille ja joulutapahtumille joulumarkkinat on tärkein hetki. Joulutori kattaa monessa paikassa suurimman osan tuotoista. On myös kauppiaita, jotka tulevan vain joulutoreihin. He tekevät vuoden käsitöitä, ja tulevat myymään niitä markkinoille, Laihonen sanoi Viiden jälkeen -lähetyksessä.

Laihonen kertoo, että joulutorien myyntikojuihin on pitkät jonot. Joulutoreilla on myös tarkkaan määritelty, mitä saa myydä.

– Kaikki halukkaat myyjät eivät mahdu joulutoreille. Pitää tehdä anomus paikan saamiseksi, ja siinä täytyy tehdä tarkka selvitys siitä, mitä myy.

Suomi ottanut mallia Keski-Euroopasta

Joulumarkkinat ovat maailmalla valtava matkailuilmiö. Keski-Euroopan torit keräävät joka vuosi kymmeniä miljoonia kävijöitä. Laihosen mukaan suomalaiset joulumarkkinat pärjäävät jo melko hyvin keskieurooppalaisille esikuvilleen.