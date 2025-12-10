Lähes joka toinen kuluttaa jouluna vähemmän kuin vuosi sitten. Asia selviää SAK:n tuoreessa kyselyssä.
SAK:n jäsenpaneelissa kysyttiin tulevan joulun ajan kulutuksesta. Mukaan laskettiin esimerkiksi joululahjat, ruoat, juomat ja koristeet.
Yli 1 600 saadun vastausten perusteella SAK:laisten alojen työntekijät käyttävät keskimäärin 394 euroa kaikkiin joulun ajan menoihin. Työttömänä olevat ilmoittivat käyttävänsä joulun menoihin keskimäärin vain 265 euroa.
Kyselyyn vastanneista 88 prosenttia on työssäkäyviä ja 12 prosenttia työttömiä.
Aiemmin marraskuussa julkaistun LähiTapiolan kyselyn mukaan suomalaiset käyttävät keskimäärin 460 euroa joulun menoihin. SAK:n tekemän kyselyn mukaan SAK:laisilla palkansaajilla summa on siis selkeästi pienempi.