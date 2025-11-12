Vain noin joka yhdeksäs suomalainen ansaitsi vuonna 2023 yli 60 000 euroa.
Noin 11 prosenttia suomalalaisista sai Tilastokeskuksen tilastojen mukaan kaksi vuotta sitten palkkaa yli 60 000 euroa vuodessa.
Yli 5 000 euron kuukausituloihin ylsi vuonna 2023 siis vain joka yhdeksäs suomalainen.
Suurin osa suomalaisista, 35,5 prosenttia, ansaitsi 20 000–39 999 euroa.
Seuraavaksi eniten ihmisiä, 34,5 prosenttia, oli kaikkein pienimmässä tuloluokassa. Heidän vuositulonsa jäivät alle 19 999:ään euroon.
Ylimpään tuloluokkaan, eli yli 200 000 euron vuosituloihin, ylsi puolestaan 0,3 prosenttia kansasta – siis 12 190 suomalaista.