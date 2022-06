Vaivaako tissihiki sinuakin? 10 apukeinoa kesähelteiden kiusalliseen vaivaan

Kesähelteet tuovat mukanaan monia kiusallisia lieveilmiöitä. Sisäreisien hankautumisen lisäksi myös tissihiki eli rintojen alusten hikoilu on monelle tuttu ongelma.

Tissihiki voi olla epämukavaa ja ärsyttää ihoa, ja monen mielestä paidan läpi puskeva hikoilu on jopa noloa. Healthline-sivustolla muistutetaan kuitenkin, että rintojen alta hikoilu on täysin normaalia. Suurimmalla osalla naisista on kokemusta tissihiestä, mutta etenkin suuririntaisemmat luonnollisesti kokevat hikoilua useammin kuin pienirintaisemmat.