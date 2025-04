Tämä tatuointi johti murhan yritykseen Helsingissä – katso kuva

Helmikuussa tapahtunut rikos on parhaillaan Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavana.

– Sä pilasit mun ihon! Mä tapan sut!

Näin 24-vuotias mies syyttäjän mukaan huusi hyökätessään tatuoijan kimppuun helmikuussa tämän työtiloissa Helsingissä.

Asiaa käsiteltiin Helsingin käräjäoikeudessa maanantaina. Syytetty itse kiistää huutaneensa näin tai aikoneensa tappaa tatuoijan.

Hän saapui oikeussaliin oman takkinsa ja lehden taakse naamioituneena. Salissa syytetyn ja rikoksen uhriksi joutuneen tatuoijan välissä on sermi näkösuojana.

Rikoksesta epäilty mies oli ottanut tatuoinnin noin kaksi viikkoa ennen tekoa. Hän ei kuitenkaan ollut tyytyväinen tatuointiinsa ja palasi liikkeeseen selvittelemään asiaa.

Miehen mukaan tatuoinnin skorpionin jaloissa oli vikaa. Tatuoijan mukaan mies ei kuitenkaan kelpuuttanut mitään vaihtoehtoa asian korjaamiseksi.Poliisi

Miehen mukaan tatuoinnin skorpionin jaloissa oli vikaa: niiden anatomia oli hänen mukaansa vääränlainen. Tatuoija taas oli sitä mieltä, että kun puhutaan old school -tatuoinneista ja taiteesta, niin kyse ei välttämättä ole realistisesta kuvasta.

Tatuoija huomautti myös, että mies oli hyväksynyt tatuoinnin useaan otteeseen ennen sen tekemisen alkua sekä tatuoinnin valmistumisen jälkeen.

Oikeudessa tatuoija kertoi, että ilmeisesti tatuoinnin siirtokuvasta oli pyyhkiytynyt tatuointivaiheessa noin viiden millin pituinen viivanpätkä. Hän oli valmis korjaamaan tilanteen, mutta mikään ehdotetuista ratkaisuista ei käynyt asiakkaalle.

Rikoksesta syytetty mies poliisin kiinniottamana puukotuksen jälkeen.Poliisi

– Sitä väittelyä sitten jatkui siihen asti, kunnes hän alkoi solvaamaan minua. Siinä vaiheessa ilmoitin, että voit poistua, että en voi tehdä töitä jos minua haukutaan.

Tatuoijan mukaan mies pomppasi tuolista ja oli jo kävelemässä poispäin hänen työpisteeltään. Tatuoija huomasi miehen unohtaneen puhelimensa tuolille ja hän mainitsi siitä.

– Sen enempää en tiedä, että mikä oli homma, mutta se kääntyi ja ajoi minut nurkkaa veitsi kädessä ja iski koko aika minua.

Väkivalta keskeytyi, kun muut liikkeessä olleet ihmiset puuttuivat tilanteeseen. Tatuoija itse sai mieheltä kääntöveitsen pois.

Miehellä oli liikkeeseen tullessaan mukana kääntöveitsi. Mies kertoi kuulusteluissa pitävänsä sellaista aina mukana Helsingissä liikkuessaan.Poliisi

Syytetty kiistää murhan yrityksen mutta myöntää törkeän pahoinpitelyn alentuneesti syyntakeisena. Syytetty myöntää kolme puukoniskua, loput uhrin vammoista ovat syntyneet epäillyn mukaan kamppailutilanteessa.

Syytetyn mukaan hän ei ottanut kääntöveistä mukaansa erityisesti tätä tapaamista varten, vaan hänellä oli tapana pitää sitä mukanaan.

– Helsinki on nykyään todella vaarallinen paikka, en tunne itseäni siellä turvalliseksi. Minulla on yleensä pari puukkoa huoneessani. Luen aika paljon katurikollisuudesta, mutta mulla on aina sellainen olo, että mitä jos, niin se on aina mulla mukana, mies kertoi poliisin kuulusteluissa.

– Kuitenkin kuljen jotenkin suojattuna ja minulla on tuhansien eurojen vaatteita, en ole iso tyyppi,

enkä tunne itseäni turvatuksi. Minusta se ei ole mitenkään hullua olla jotenkin suojattuna.

Suurikokoinen tatuointi sijaitsee miehen vasemmassa käsivarressa.Poliisi

Mies kertoi kuulusteluissa useaan otteeseen muistavansa iskeneensä tatuoijaa ainoastaan kerran, mutta todellisuudessa iskuja oli useita: yksi alavatsaan, kaksi rintakehään, kolme olkapäähän ja yksi käsivarteen.

Poliisi kuvaili vammoja vaarallisiksi MTV Uutisten kysyessä niistä.

– Keskivartaloon kohdistuvat iskut ovat aina hengenvaarallisia, mutta siinä mielessä on lohdullista, että minun tietojen mukaan hän tulee toipumaan, rikoskomisario Tuomas Lindholm kertoi tuoreeltaan.

Helsingin käräjäoikeus antaa tuomionsa myöhemmin.