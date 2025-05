Brittinaisen norsutatuointi meni hupaisalla tavalla pieleen: "En ajatellut tätä ihan loppuun asti"

29-vuotiaan ottama norsutatuointi herättää erikoisia mielikuvia.

Brittinaisen norsutatuointi meni hupaisalla tavalla pieleen. Felisia Greenhalgh hankki reiteensä elefanttikuvan, mutta tajusi vasta myöhemmin, miltä kuva näyttää, jos hän pukeutuu kesällä pyöräilyshortseihin... Katso yllä olevalta videolta, miltä tatuointi näyttää!

Pitää silti tatuoinnistaan

29-vuotiaan video keräsi Tiktokissa miljoonia katselukertoja.

– En ajatellut tätä ihan loppuun asti, nainen vitsaili videonsa kuvatekstissä.

Greenhalgh korosti, että pitää tatuoinnista, eikä siinä hänestä ole mitään vikaa.

– Jos et pidä siitä, se on ok, ei se ole sinun kehossasi, hän kuvasi toisella videollaan.

Greenhalgh otti kuvan talvella, joten sijoittelun sivuvaikutus paljastui vasta kesällä. Naisen mukaan huvittava ilmiö vaivaa ainoastaan silloin, kun jalassa ovat pyöräilyshortsit.

– Hyväksyin tatuoinnin ja sen sijoittelun. Ei se ollut tatuoijan vika.

The Irish Sunin mukaan Greenhalgh ei aio poistattaa kuvaa, mutta suunnittelee lisäyksiä siihen, jotta "peniksenomaisuus" ei olisi niin ilmiselvää.

