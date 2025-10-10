Auto-onnettomuudessa halvaantunut Kacia halusi jalkaansa tatuoinnin.
Kacia Juliuksen nilkkatatuointi osoittautui eräälle tatuointiliikkeelle mahdottomaksi tehtäväksi.
Alle vuosi sitten auto-onnettomuudessa rinnasta alaspäin halvaantunut yhdysvaltalainen Kacia olisi halunnut nilkkaansa tatuoinnin, mutta tatuointikoneen neula sai halvaantuneen jalan nykimään niin, ettei tatuoimisesta tullut mitään.
Jopa tatuointiliikkeen omistaja yritti tehdä tatuoinnin Kacialle, joka ei voinut jalan tahattomalle nykimiselle yhtikäs mitään.
– Ei tästä tule mitään, mies lopulta toteaa.
Kacia on itse julkaissut tilanteesta videon, jonka voit katsoa yltä.
Kacia on aktiivisesti kuvannut sosiaaliseen mediaan auto-onnettomuuden jälkeistä elämäänsä ja kuntoutumistaan. Voit seurata Kacian edistymistä esimerkiksi hänen Tiktokistaan:
Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.
Lähteet: Caters ja @bloodyhellharry_/Tiktok