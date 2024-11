Näin Suomessa kehitetty myssyhoito auttaa masennuspotilaita – voi jopa korvata lääkkeet

Piuhoja pitkin Markon aivoihin ohjataan matalavirtaista sähköä. Kyseessä on niin sanottu myssyhoito.

Masentuneilla potilailla aivokuoren aineenvaihdunta on vaimentunutta erityisesti aivojen etuosissa prefrontaalikorteksin alueella. Kun taas mielialojen ja tunteiden säätelystä vastaavan limbisen järjestelmän aineenvaihdunta on vilkastunutta.

Kansansairaus, johon ei ole tarpeeksi hyviä hoitoratkaisuja

Ajatus lääkintälaitteesta, jolla voisi toteuttaa masennuksen sähköhoitoa kotona, lähti liikkeelle Sooma Medical -yrityksen perustajien huomattua, että masennus on kansansairaus, johon ei ole olemassa tarpeeksi hyviä hoitoratkaisuja.

– Masennuksessa on erikoinen tilanne kansantaloudellisesti, sillä sen kustannuksista noin 80–90 prosenttia tulee muualta kuin hoitokuluista. Sairauden hoito ei ole erityisen kallista vaan se, ettei masennusta hoideta, kertoo Mika Nikander , Sooma Medicalin operatiivinen johtaja.

– Jos oikeanlaista hoitoa ei löydy jo sairauden alkuvaiheessa, lähtee se helposti pitkittymään. Mitä pitkittyneemmästä masennuksesta puhutaan, sitä vaikeampi potilaan on jatkaa arkirutiinejaan ja se johtaa oravanpyörään.

Tavoitteena taklata masennuksen hoidon haasteita

– Masennuksen hoitoon on ollut aika rajallinen valikoima eri vaihtoehtoja. Etenkin hoidon alkupäähän on vähän vaihtoehtoja, jos lääkkeistä ja psykoterapiasta ei ole potilaalle hyötyä, Järventausta kertoo.

– Nuorista naisista 20 prosentilla on ahdistus- tai masennusoireita tilastojen mukaan. Niiden lääkehoitoon puolestaan liittyy haasteita, sillä lääkkeet vaikuttavat koko kehoon ja voivat rajoittaa esimerkiksi perheen perustamista, Nikander huomauttaa.

Masennus ja itsetuhoisuus eivät ole vain mielen sairauksia – tällainen on "aivoissa leimahtava hätätila"

Mayo Clinicin mukaan osa masennuslääkkeistä on yhdistetty suurempiin terveysriskeihin vauvoilla. Toisaalta hoitamaton masennus on myös terveysriski vauvalle. Siksi masennuksen lääkehoidon käyttö raskauden aikana on aina hyötyjen ja riskien punnitsemista.