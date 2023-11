Voiko raskauden aikana käyttää masennuslääkkeitä? Asiantuntija vastaa

Psykiatrian erikoislääkäri Tove Hertzbergin mukaan raskaus ei ole este masennuslääkkeiden käytölle, mutta lääkkeiden tarpeellisuus on arvioitava huolellisesti.

– Aiheesta on viime vuosina kertynyt runsaasti lisää uutta tutkimustietoa. Edelleen suositus on, että jos äidin vointi vaatii masennuslääkettä, sitä on hyvä käyttää.