Masennus on yleisin työkyvyttömyyden syy Suomessa, silti vain pieni osa on saanut sairauteen tarvittavaa hoitoa

Kuntoutuspsykoterapiaa ja masennuslääkkeitä sairauden hoitoon oli saanut vain 12 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeelle hakeutuvista, vaikka yhdistelmähoito on tutkitusti tehokkain hoito masennukseen.

– Osa hakijoista on voinut saada muutoin kuin Kelan kautta rahoitettua psykoterapiaa, mutta on silti huolestuttavaa, että yhdistelmä on aineistossamme näin harvinainen, kommentoi Kelan tutkijalääkäri Tero Kujanpää tutkimustulosta tiedotteessa.