Joka kymmenes ei saa yleisistä masennuslääkkeistä apua – lääkäri: "Masennukseen pitäisi kokeilla eri hoitomuotoja rohkeammin"

Oikeuspsykiatrian dosentti ja Niuvanniemen sairaalan ylilääkäri Markku Lähteenvuon mukaan masennus on oireyhtymä, jolla on paljon erilaisia syitä. Siksi myös masennusta ylläpitävät syyt ovat erilaisia.

– Meillä on paljon erilaisia hoitoja, mutta valitettavan vähän käytetään muuta kuin serotoniinilääkkeitä. Voidaan käyttää kilpirauhashormoneja, jos siellä on ongelmaa, ja sähkö- ja magneettistimulaatiohoitoa. Jonkun verran on käytetty myös ketamiini-infuusioita ja esketamiinisumutteita, MTV:n Uutisaamussa vieraillut Lähteenvuo kertoo.

Työllisyyden menetys ja sairauspoissaolot suurimpia kuluja

– Keskivertokustannus hoitoresistentistä masennuksesta on noin 16 000 euroa vuodessa, kun tavallisesta masennuksesta se on noin 8 000 euroa. Jos on 300 000 masentunutta, niin tavallisen masennuksen kuluilla laskettuna siitäkin tulee 2,5 miljardia euroa kuluja yhteiskunnalle. Tämäkin on varovainen arvio, Lähteenvuo toteaa.