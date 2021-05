Näin poliisi teki läpimurron Katiska-tutkinnassa: Tuhansia Ranta-ahon ja muiden epäiltyjen viestejä päätyi poliisin luettavaksi – "Ne ovat aivan keskeinen näyttö"

Ranta-aho on syyttäjän mukaan käyttänyt rikollisten suosimaa salaustekniikkaa, jonka jäljille poliisi kuitenkin onnistui pääsemään.

– Tämä oli todellinen läpimurto ihan Euroopan tasolla. Tämä niin sanottu Sky ECC on viestintäjärjestelmä, jonka poliisi onnistui murtamaan Euroopan laajuisesti Suomessakin. Tämä on ollut iso läpimurto huumerikosten tutkinnassa, toteaa MTV Uutisten rikostoimittaja Pekka Lehtinen.

– Ne ovat aivan keskeinen näyttö tässä Katiska 2 -tutkinnassa. Siellä on paljon todisteita sen puolesta, mistä Ranta-ahoa nyt epäillään – eli näistä useista törkeistä huumausainerikoksista.

Ranta-aho on ollut aiempaa vaitonaisempi

– Katiska ykkösessä tilanne oli se, että alkuvaiheessa Ranta-aho kiisti, mutta kesken oikeudenkäynnin hän myönsi lähestulkoon kaikki syytteet. Hän oli tavallaan pakkoraossa jo siinä vaiheessa. Tässä Katiska kakkosessa hän on ollut hyvin vaitonainen alusta asti.

– Tämä on niin sanottu seinäkiisto. Hän ei ole kommentoinut mitään. Luulen että tämä linja Katiska kakkosessa pitää kyllä aivan loppuun asti.

Puolustus: Tuomio voi olla maksimissaan kaksi vuotta

– Tässä jutussa on kaiken kaikkiaan 15 syytettyä. Ranta-ahon lisäksi tässä on puolisenkymmentä muutakin, jotka saivat tuomion katiska ykkösessä. Suurin osa tässä kakkosessa on uusia syytettyjä.