Suden kiintiömetsästys on käynnistynyt vilkkaasti eri puolilla maata.
Suden kiintiömetsästys on alkanut tänään torstaina.
Suden ympärivuotinen rauhoitus on poistettu metsästyslaista. Säädetty rauhoitusaika on nyt 11. helmikuuta– 30. marraskuuta.
Torstai-iltaan mennessä on ilmoitettu jo 12 kaadettua sutta eri puolilla maata.
Kitee–Tohmajärvi-alueella tapettiin avauspäivänä kaksi täysikasvuista sutta.
Saaliiksi tavoitellaan erityisesti epäpuhtaita risteymiä ja vahinkoja aiheuttavia laumoja.
Tohmajärven ja Kiteen alueen metsästyksenjohtaja Mika Piiroinen kertoo, että alueella kaadetut eläimet lähetetään seuraavaksi Luonnonvarakeskuksen DNA-tutkimuksiin.
Susijahti jatkuu Itä-Suomessa mahdollisesti jo huomenna.