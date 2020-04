Näin koronapotilaita hoidetaan teho-osastolla – osaa potilaista pidetään enimmäkseen mahallaan: "30-50 prosenttia kuolee tehohoidosta huolimatta"

Suomessa on nyt todettu yli 3100 vahvistettua koronatartuntaa ja tällä hetkellä yli 70 potilasta on tehohoidossa koronan takia. Ovatko tehohoitopotilaat aina nukutettuina ja miksi he makaavat usein vatsallaan? MTV Uutiset selvitti miten koronapotilaita hoidetaan teho-osastolla.