Viranomaiset alkavat tiedottaa tehohoidossa olevien määrästä – ministeriön vakava viesti: "Todennäköisesti kuolemiltakaan emme voi välttyä"

Tällä hetkellä tehohoidossa on viisi ihmistä.Mahdollisista kuolemista kertomista pohditaan edelleen.

Tehohoidon kapasiteettia pyritään parhaillaan kasvattamaan. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi, että tehohoitopaikkoja on tällä hetkellä 300 ja tehovalvontapaikkoja 200. Määrää pyritään tuplaamaan yhteensä tuhanteen.

Henkilöstöä uudelleenkoulutetaan tehohoitoon

Eri puolella Suomea työntekijöitä jo koulutetaan tehohoitoon sitä mukaa, kun se on mahdollista.

– Mutta jos ihminen ei yhtään tunne tehohoitoa, se on hyvin vaativaa. Perusasiat voidaan kouluttaa muutamassa päivässä sellaisille, joilla on perustiedot. Että ymmärtää syvemmin asiaa, niin siihen menee kauemmin. Se vaatii normaalisti muutaman vuoden työpaikkakoulutuksen, Pietilä totesi.

Teholle joutuu pääosin iäkkäitä ihmisiä

– Kyllä tiedetään, että varmasti osa työikäisistäkin joutuu teholle varsinkin, jos on perussairauksia. Mutta tietoa siitä on kertynyt Euroopasta, että vaikka joutuu teholle, siitä kuitenkin selviää. Sen takia tehohoitopaikkojen riittävyys on koko hommassa se tärkeä tekijä, Leino sanoo.