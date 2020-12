Covid-19-potilaiden kuolleisuus tehohoidossa oli keväällä Suomessa poikkeuksellisen alhainen – teholle joutuneista valtaosa oli miehiä ja 88 prosenttia ylipainoisia

Covid-19-potilaiden tehohoidon kokonaiskuolleisuus on Suomessa poikkeuksellisen alhainen vain 15 prosenttia potilaista menehtyi, kun esimerkiksi Englannissa kuolleisuus oli peräti 40 prosenttia.

Riskitekijöinä oli ikä, ylipaino ja perussairaudet. Teholla olleet potilaat pelkäävät uutta koronaa, vaikka vasta-ainetasojen on todettu nousevan kunnon koronan sairastaneilla.

Suomessa on panostettu erityisesti huolelliseen ja tarkkaan hengityskonehoitoon, jotta siitä ei aiheudu lisävaurioita. Potilaat ovat nukutettuna, koska hoito on niin rankka. Potilaat ovat kertoneet nähneensä painajaisia hoidon aikana.

Teholle joutuneista 40% perusterveita

Tehohoitoa käytetään, jotta elimistölle jää aikaa parantua. Se voi aiheuttaa lisävaurioita, siksi Suomessa on panostettu huolelliseen ja tarkkaan hoitoon.

Osa yhä työkyvyttömiä

Koronapotilaiden RECOVID -pitkäaikaisseurantatutkimusta tekevä HUS:in tehoklinikan anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärin, dosentti Johanna Hästbackan mukaan toipuminen on edennyt erityisesti niillä, jotka olivat ennen koronaa hyvässä kunnossa.

– Osa potilaista on toipunut lähes ennen koronaa vallinneeseen kuntoonsa, mutta sitten on sellaisia potilaita, jotka eivät ole pystyneet palaamaan työelämään ja heidän fyysinen suorituskykynsä on huono, sanoo Hästbacka.