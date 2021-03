Husin teho-osastoilla viime viikolla ennätysmäärä nuoria koronapotilaita – moni heistä jopa alle 30-vuotias

Myös Turun yliopistollisessa sairaalassa nuoria koronapotilaita on vuode- ja teho-osastolla hieman aiempaa enemmän, mutta muutos ei ole vielä kovin merkittävä, sanoo teho-osaston ylilääkäri Mika Valtonen.

Valtonen arvelee, että kyse on lähinnä siitä, että nuoremmissa ikäluokissa tapauksia ylipäätään ilmenee nyt enemmän.

Yli 60-vuotiaiden osuus tehohoidossa kasvanut toisessa aallossa

Yli 60-vuotiaiden osuus koronatehohoitopotilaista on nimittäin ollut Suomessa syksyn ja talven aikana viime kevättä suurempi, kertoo tuorein kansallinen tehohoidon tilannekuvaraportti.

Pohjois-Savossa tilanne on vastannut valtakunnallisia tilastoja, kertoo Kuopion yliopistollisen sairaalan tehohoidon apulaisylilääkäri Maarit Lång. Tyksissä taas vastaavaa muutosta ei ole huomattu.

Raskaana olevien tehohoidossa jouduttu sektioon

Raskaana olevia on joutunut koronaviruksen vuoksi tehohoitoon Suomessa vajaat kymmenkunta, Minna Tallgren kertoo.

Ainakin Husin alueella tapauksia on tämän vuoden puolella ollut viime vuotta enemmän.

Raskaana oleville koronatehohoitopotilaille on loppuraskaudesta jouduttu usein tekemään kiireellinen sektio, sillä suuri kohtu painaa palleaa ylöspäin ja vaikeuttaa hengitysvajausta entisestään.

Ainakin Husin alueella sekä äideille että lapsille on Tallgrenin tietojen mukaan näissä tapauksissa käynyt hyvin.

Miesten tehohoitoriski edelleen mysteeri

Tehohoitoon koronan vuoksi joutuneista noin kaksi kolmasosaa on miehiä, mutta syy on edelleen epäselvä.

– On edelleen avoin kysymys, johtuuko se elämäntavoista vai sukupuolesta vai sekä että.

Parempaa hoitoa, lyhyempiä hoitojaksoja

Hyviäkin uutisia tehohoitorintamalla on. Viime kevääseen verrattuna koronapotilaita oli joulukuun epidemiapiikin aikaan vuodeosastoilla enemmän, mutta tehohoidossa vähemmän. Tällä hetkellä luvut ovat lähellä joulukuun tilannetta.

Epidemian aikana on opittu muun muassa hyödyntämään tarvittaessa kortisonihoitoa ja havaittu koronan nostavan veritulppariskiä, jolloin sitä on voitu lääkehoidolla ehkäistä, Valtonen sanoo.

Koko epidemian ajalta koronatehohoitojaksojen keskimääräinen pituus on noin 12 vuorokautta.

Kun potilas saapuu teholle, on vaikea ennustaa, miten hänen käy. 5–7 päivän sisällä aletaan Tallgrenin mukaan nähdä, miten hoito alkaa tehota.

Rohkaisevaa pitkänkin hoidon kannalta on ollut se, että useita kuukauden tai jopa kaksi kuukautta tehohoidossa olleita koronapotilaita on toipunut hyvin, Tallgren kertoo.

Uusi infektio voi viedä uudestaan teholle

Joskus potilas on myös joutunut uudestaan tehohoitoon sieltä jo kerran lähdettyään, jos esimerkiksi keuhkoissa on ilmennyt uusi infektio.

Suomessa tehohoitoon joutuvista koronapotilaista noin 82 prosenttia on tilannekuvaraportin mukaan selvinnyt hengissä samasta sairaalajaksosta.

Pitkiä hoitojaksoja on kuitenkin vielä kesken, joten lopullista sairaalakuolleisuutta ei vielä tiedetä.

Rokotteista ei vielä apua

Husissa on joitain tapauksia, joissa rokotteen saaneella on samalla viikolla ilmennyt koronatartunta ja ihminen on lopulta joutunut tehohoitoon.