Koronateholla työskentelevä Iida on nähnyt virustaudin rajuuden – tällaista on osastolla, jonne kukaan ei toivo joutuvansa: "Suosittelen kaikkien noudattavan rajoituksia"

Niin ikään Meilahdessa sijaitseva koronateho on valmiudessa yötä päivää epidemian jyllätessä koko maassa, mutta erityisesti Uudellamaalla.

Osastolle vain suojavarusteissa

– Tehohoitotyö on aina raskasta, mutta suojavarusteiden myötä se on muuttunut entistä raskaammaksi. Koronateho on eristetty kokonaan muusta sairaalatoiminnasta. Esimerkiksi aiemmin samassa kerroksessa ollut henkilökunnon taukotila siirrettiin kaksi kerrosta alemmaksi.