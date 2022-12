Näin Kiina painostaa kotimaansa hirmuhallintoa paenneita – Suomessa asuva uiguuri: "Minulle on kerrottu, että minua tarkkaillaan"

Näin pohtii Turdi, Suomeen muutamia vuosia sitten muuttanut uiguuripakolainen. Hänen sanojansa haastattelutilanteessa tulkkaa uiguuriystävä Tursun, joka niin ikään on saanut turvapaikan Suomesta.

He ovat molemmat kokeneet henkilökohtaisesti, miten Kiina painostaa ulkomailla asuvia kansalaisiaan.

Vaikka he asuvat Suomessa, heidän kertomansa mukaan Kiinan turvallisuusviranomaisiin kytkeytyvät henkilöt lähettävät silloin tällöin painostavalta tuntuvia viestejä heille.

10.6.2021: Kiinan uiguurivähemmistö on joutunut systemaattisten ihmisoikeusrikosten kohteeksi

Kiinan uiguuriväestöä suljettuna leireille

Julkisuuteen on viime vuosina tihkunut yhä enemmän tietoa siitä, mitä uiguurien asuttamalla Kiinan Xinjiangin autonomisella alueella tapahtuu.

Etnisesti ja kulttuurisesti uiguurit ovat lähellä Keski-Aasian kansoja ja heidän perinteinen uskontonsa on islam.

Uiguurit ovat Keski-Aasiassa ja Kiinassa Xinjiangissa asuva kansa, joiden äidinkieli on turkinsukuinen uiguuri. Xinjiangissa Kiinassa asuu arviolta 12 miljoonaa uiguuria.

Eri arvioiden mukaan jopa yli miljoonaa uiguuria ja muita muslimivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä on suljettu erilaisille leireille, joiden sisällä tapahtuvasta kidutuksesta, seksuaalisesta väkivallasta ja muusta epäinhimillisestä kohtelusta on tihkunut tietoja eri lähteistä.

Uiguurien kohtelusta on käytetty jopa termiä kansanmurha.

Ihmisoikeusloukkauksia tutkinut brittipaneeli kuvailee sortoa kansanmurhaksi , sillä sen mukaan Kiinan hallinnon on ollut tarkoitus tuhota merkittävä osa maan luoteisosassa elävästä muslimivähemmistöstä. Paneelin raportin mukaan Kiina on tehnyt uiguuriväestölle pakkosterilointeja sekä pakottanut heitä tekemään abortteja ja käyttämään ehkäisyä.

Kiina on tehnyt tätä terrorismin vastaisen taistelun verukkeella. Leirille joutumiseksi voi riittää , että on toiminut valtion mielestä ääriajatteluun viittaavalla tavalla, kuten kommunikoinut jonkun ulkomailla asuvan henkilön kanssa tai yllättäen jättänyt alkoholin ja tupakan.

Ahdistavia viestejä ja epäilyä vakoilusta

Tursun ja Turdi asuvat Suomessa, josta he ovat saaneet turvapaikan. Kumpikin heistä tiesi jo etukäteen Suomen olevan turvallinen ja demokraattinen maa.

Siitä huolimatta Kiinan varjo on langennut Suomenkin ylle.

Kumpikaan heistä ei halua antaa haastattelua omalla nimellään ja kasvoillaan. He eivät halua vaarantaa Kiinassa asuvien perheenjäsentensä turvallisuutta. Heillä on siihen hyvät syyt.

– Muutettuani Kiinasta aloin saada viestejä maan turvallisuuspalvelulta tekstiviestitse ja WeChatin kautta. He halusivat tietää, mitä teen ulkomailla ja tunsinko siellä ketään separatistiryhmiin kuuluvia henkilöitä. Poliisi jopa rynni sisään perheeni kotiin Kiinassa ja käski heitä ilmoittamaan minulle, että mikäli en ala vakoilla muita uiguureja ulkomailla, perheeni joutuu vaikeuksiin, Turdi kuvailee.

– Minulle on sanottu, että jopa täällä Suomessa minua tarkkaillaan. Joku uiguuriyhteisömme sisällä lähettää kuulemma meistä tietoja Kiinan valtiolle, Turdi kertoo.

Kysyttäessä, uskovatko he tämän olevan totta, molemmat pitävät tätä hyvin mahdollisena.

– Tuskin hän tekee tätä täysin vapaasta tahdostaan, mutta hänen olisi hyvä tietää, että kun totuus käy ilmi, hänen tilanteensa uiguuriyhteisön sisällä on huono, Tursun sanoo.

Heitä molempia on yritetty suostutella palaamaan takaisin Kiinaan.

– Joskus perheeni on lähettänyt minulle viestin, että minun pitäisi palata takaisin, mutta tiedän, että oikeasti viestin takana on Kiinan valtio. En usko, että perheeni haluaa minun palaavan, koska he haluavat minulle vain hyvää, Tursun pohtii.