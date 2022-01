Kiinan valvontakoneisto seuraa kansalaisia yhä tarkemmin – Uutuuskirja kuvaa dystopioita muistuttavaa karmivaa todellisuutta: "Tekoäly ennustaa tulevat rikokset"

Geoffrey Cain on asunut eri puolilla Aasiaa noin kaksitoista vuotta. Cain on kertomansa mukaan vieraillut useissa autoritäärisen hallinnon alueilla kuten esimerkiksi Pohjois-Koreassa ja raportoinut kansanmurhasta Myanmarissa.

Valtava urakka

Tekijäryhmä vahvisti haastateltavien kertomuksia, esimerkiksi hakukonejätti Googlen kuva -ja karttapalveluiden avulla, joiden perusteella he kykenivät esimerkiksi varmistamaan kiinalaisten uudelleenkoulutuskeskuksiksi kutsumien keskitysleirien sijainnit, joita on Cainin mukaan mahdollisesti jopa tuhansia Xianjiangin alueella.

Uiguurivainoja perustellaan terrorismisyytöksillä

– Kiinan hallinon ei pitäisi olla lainkaan huolestunut uiguurivähemmistöstä. Uiguurit kuuluvat suhteellisen maltilliseen islamin haaraan. He eivät muodosta samanlaista uhkaa, kuin joka suuntautuu esimerkiksi Saudi-Arabiasta, tai joltain muulta autoritäärisemmältä alueelta. Uiguureilla ei ole terroristista menneisyyttä. He ovat pikemminkin agitoineet ja pyrkineet itsenäisiksi Kiinan valtiosta. Heillä on oma kieli, kulttuuri ja historia…Kokolailla oma kansallinen identiteeti, joka erottuu selvästi han-kiinalaisesta enemmistöstä, Cain kertoo.

Skynet valvoo

– Kun vierailin Kiinassa ensimmäisen kerran vuonna 2005 järjestelmä ei vielä ollut tarpeeksi pitkälle kehittynyt. Kiina on kuitenkin ensimmäinen valtio, joka on valjastanut tekoälyn kansalaistensa valvomiseen tällaisessa mittakaavassa. Mielestäni he olivat kuitenkin jo tuolloin paljon muita maita edellä teknologisessa kehityksessä. Kiinalaiset olivat jo omaksuneet tekniikan siinä vaiheessa, kun Piilaaksossa vasta kehiteltiin vastaavaa. Lopputulemana Skynetistä on kehittynyt jotakin todella uhkaavaa ja ilkeää.